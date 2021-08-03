Одеситам і гостям міста все небезпечніше гуляти по центру міста
Так, з фасаду старовинного будинку - пам'ятки архітектури відвалився великий фрагмент ліпнини і обрушився на тротуар. Він зачепив настінний вуличний ліхтар, який вирвало разом з декором.
Подія трапилася 2 серпня на Приморському бульварі, 5, що в самому центрі Одеси. Про це повідомляє
Комунальники вже обгородили аварійну частину будівлі стрічками.
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На щастя, обоошлось без жертв і постраждалих.
Відзначимо, що це не перший випадок обвалу цього будинку. У грудні минулого року тут також обрушився карниз.
У мерії заявили, що не можуть нічого з цим зробити, адже будівля у приватній власності.
Цей будинок міськрада в 2012 році продала за 19,4 млн гривень фірмі "Приморський бульвар XXI", тому можна не сподіватися на те, що чиновники можуть якось вплинути на процес відновлення пам'ятки архітектури.
Крім того, у міській раді розповіли, що цей об'єкт є пам'яткою архітектури національного значення, що автоматично робить відповідальним за нього Міністерство культури.
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