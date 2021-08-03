Одеситам і гостям міста все небезпечніше гуляти по центру міста

Так, з фасаду старовинного будинку - пам'ятки архітектури відвалився великий фрагмент ліпнини і обрушився на тротуар. Він зачепив настінний вуличний ліхтар, який вирвало разом з декором.

Подія трапилася 2 серпня на Приморському бульварі, 5, що в самому центрі Одеси. Про це повідомляє Суспільне .

Комунальники вже обгородили аварійну частину будівлі стрічками.

На щастя, обоошлось без жертв і постраждалих.

Відзначимо, що це не перший випадок обвалу цього будинку. У грудні минулого року тут також обрушився карниз.

У мерії заявили, що не можуть нічого з цим зробити, адже будівля у приватній власності.

Цей будинок міськрада в 2012 році продала за 19,4 млн гривень фірмі "Приморський бульвар XXI", тому можна не сподіватися на те, що чиновники можуть якось вплинути на процес відновлення пам'ятки архітектури.

Крім того, у міській раді розповіли, що цей об'єкт є пам'яткою архітектури національного значення, що автоматично робить відповідальним за нього Міністерство культури.

Нагадаємо, про НП в центрі Одеси, кадри: "ледь не постраждали діти на екскурсії"

Також Politeka повідомляла, в Одесі повилазили змії, викликані поліцейські і рятувальники: "проявляють агресію..."