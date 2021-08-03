В Одесі жінка вирішила перебігти дорогу в недозволеному місці і опинилася під колесами авто

Момент ДТП на вулиці водопровідній потрапив на камеру відеореєстратора проїжджаючого повз авто, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На щастя, 68-річна постраждала вижила, її відвезли в лікарню з переломом руки, саднами і забоями.

За словами 20-річного водія "Mazda", пішохід раптово вибігла на проїжджу частину в невстановленому місці, а він не встиг вчасно загальмувати, в результаті чого наїхав на жінку.

Водій був тверезий. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

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