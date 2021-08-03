В Одессе женщина решила перебежать дорогу в неположенном месте и оказалась под колесами авто
Момент ДТП на улице Водопроводной попал на камеру видеорегистратора проезжающего мимо авто, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
К счастью, 68-летняя пострадавшая выжила, ее увезли в больницу с переломом руки, ссадинами и ушибами.
По словам 20-летнего водителя "Mazda", пешеход внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном месте, а он не успел вовремя затормозить, в результате чего наехал на женщину.
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Водитель был трезв. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
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