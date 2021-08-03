На одеській трасі в результаті аварії автомобіль розбився в мотлох, багато людей постраждали

Страшна ДТП сталася 2 серпня на трасі Одеса-Рені.

Спочатку про подію повідомив Telegram-канал "Одеса-Інфо" і показав кадри, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На них видно, що машина відновленню не підлягає. Водій машини ВАЗ без свідомості, його життя на місці події намагаються врятувати співробітники "швидкої".

Згодом аварію прокоментували в Нацполіції.

За словами копів, ДТП сталося, коли ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. В результаті зіткнення транспортних засобів травми отримали водій і двоє пасажирів ВАЗа, а також пасажирка Hyundai. Всі вони госпіталізовані.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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