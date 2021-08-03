На одесской трассе в результате аварии автомобиль разбился в хлам, много людей пострадали

Страшное ДТП случилось 2 августа на трассе Одесса-Рени.

Сначала о происшествии сообщил Telegram-канал «Одесса-Инфо» и показал кадры, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На них видно, что машина восстановлению не подлежит. Водитель машины ВАЗ без сознания, его жизнь на месте происшествия пытаются спасти сотрудники “скорой”.

Впоследствии аварию прокомментировали в Нацполиции.

По словам копов, ДТП произошло, когда ВАЗ выехал на встречную полосу. В результате столкновения транспортных средств травмы получили водитель и двое пассажиров ВАЗа, а также пассажирка Hyundai. Все они госпитализированы.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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