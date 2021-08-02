Mercedes і Land Rover не розминулися на дорозі в Одесі, в результаті ДТП постраждала дитина

Аварія трапилася в понеділок, 2 серпня а проспекті Шевченка біля Палацу спорту, передає Politeka.net

Як повідомили в патрульній поліції, жінка за кермом Mercedes під час руху не переконалася в безпеці маневру, в результаті чого її машина зіткнулася з Land Rover.

У ДТП постраждали водій Mercedes і дитина, яка перебувала в салоні. Їх доставили в лікарню. Причини події з'ясує слідство.

Не так давно ми писали, в Одесі сталася масштабна ДТП за участю громадського транспорту.

Аварія трапилася 30 Липня вулиці Боровського. Водій тролейбуса втратив свідомість прямо за кермом, в результаті чого транспорт стало заносити по дорозі, що призвело до аварії.

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