У центрі Одеси виявили 100-річного восьминога який дуже добре зберігся
Так, під час досліджень на Приморському бульварі археологи знайшли запаяний флакон з "плаваючим" восьминогом. Знахідці, яку виявили в 11 метрах від Потьомкінських сходів, може бути від 80 до 100 років.
Про це повідомив завідувач кафедри історії України Південноукраїнського педуніверситету Андрій Красножон і показав кадри знахідки у себе в
"Тобто, поки всі ми - одесити і гості нашого міста (а також наші батьки, дідусі і бабусі) прогулювалися по плитці найвідомішою в світі бруківці, він спочивав у формаліні на глибині півтора метра в спеціально виготовленій ємності як анатомічний препарат", - написав Красножон.
Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачовій заздрять: "Спокусник з 70-х"
Велика біда у Наді Дорофєєвої, близьку людину співачки нещадно побили: "Ми всі молимося!"
Масштабна пожежа під Одесою, палають тисячі квадратних метрів: перші кадри з місця НП
Пенсії українцям перерахували в кращу сторону: хто отримуватиме в два рази більше
Трагедія у Комарова зі "Світ навиворіт", українці співчувають втраті: "Тепер він пішов до сина..."
Також історик попросив користувачів Поділитися інформацією щодо аптек поблизу Дюка, щоб з'ясувати звідки восьминіг міг потрапити під сходи.
На що отримав такі відповіді:
"Неймовірно звичайно, що під Дюком! Швидше за все у війну бардак творився в місті»,
"Може там був військовий госпіталь?»
"Не можу сказати (ред. чи зберігати такі експонати). Це могло бути і складовою, і елементом дизайну вітрини".
Нагадаємо, що дощі розмили кладовище на Одещині, оголивши поховання: останки розкидані посеред дороги
Ще Politeka писала, що недалеко від школи на Одещині знайшли моторошну знахідку, деталі: "без голови лежав..."
Також Politeka повідомляла, в Одесі повилазили змії, викликані поліцейські і рятувальники: "проявляють агресію..."