У центрі Одеси виявили 100-річного восьминога який дуже добре зберігся

Так, під час досліджень на Приморському бульварі археологи знайшли запаяний флакон з "плаваючим" восьминогом. Знахідці, яку виявили в 11 метрах від Потьомкінських сходів, може бути від 80 до 100 років.

Про це повідомив завідувач кафедри історії України Південноукраїнського педуніверситету Андрій Красножон і показав кадри знахідки у себе в Фейсбук .

"Тобто, поки всі ми - одесити і гості нашого міста (а також наші батьки, дідусі і бабусі) прогулювалися по плитці найвідомішою в світі бруківці, він спочивав у формаліні на глибині півтора метра в спеціально виготовленій ємності як анатомічний препарат", - написав Красножон.

Також історик попросив користувачів Поділитися інформацією щодо аптек поблизу Дюка, щоб з'ясувати звідки восьминіг міг потрапити під сходи.

На що отримав такі відповіді:

"Неймовірно звичайно, що під Дюком! Швидше за все у війну бардак творився в місті»,

"Може там був військовий госпіталь?»

"Не можу сказати (ред. чи зберігати такі експонати). Це могло бути і складовою, і елементом дизайну вітрини".

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