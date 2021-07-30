У таку жарку краще зайвий раз не виходити з дому

Синоптики розповіли про погоду в Одесі в останній день липня і перший день серпня

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

За словами метеорологів, на вихідних спекотна погода нікуди не дінеться, більше того, вона ще може посилиться.

Так, в суботу, 31 липня ранок в Одесі буде ясним з ранку до вечора. Без опадів. Вітер північний, вдень південний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі + 20 +22 градусів, вдень+30 + 34 градусів.

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, вдень південний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі + 17 +22 °С, вдень припече до + 35 градусів.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю 1 серпня ранок в Одесі буде безхмарним цілий день. Без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі + 14 +19 градусів, вдень +25 + 30 градусів.

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