Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний день июля и первый день августа
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По словам метеорологов, на выходных жаркая погода никуда не денется, более того, она еще может усилится.
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Так, в субботу, 31 июля утро в Одессе будет ясным с утра до вечера. Без осадков. Ветер северный, днем южный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +20+22 градусов, днем +30+34 градусов.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем южный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью +17+22 °С, днем припечет до +35 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье 1 августа Утро в Одессе будет безоблачным целый день. Без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +14+19 градусов, днем +25+30 градусов.
Напомним, что "новая стихия" угрожает Одесчине: объявлен чрезвычайный уровень опасности
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