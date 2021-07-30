В такую жарку лучше лишний раз не выходить из дома

Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний день июля и первый день августа

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По словам метеорологов, на выходных жаркая погода никуда не денется, более того, она еще может усилится.

Так, в субботу, 31 июля утро в Одессе будет ясным с утра до вечера. Без осадков. Ветер северный, днем ​​южный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +20+22 градусов, днем ​​+30+34 градусов.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем ​​южный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью +17+22 °С, днем ​​припечет до +35 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье 1 августа Утро в Одессе будет безоблачным целый день. Без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +14+19 градусов, днем ​​+25+30 градусов.

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