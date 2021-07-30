Поліцейські викрили чоловіка, який влаштував вибухи в поштоматах Одеси та Києва
Його вже затримали силовики,
Затриманим виявився 32-річний уродженець Криму, зараз він проживає в місті Чернівці. Там його і затримали. Чоловік раніше не був судимим.
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В ході невідкладних обшуків за місцем проживання у нього виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для придушення GSM сигналу, товарні накладні «Нової Пошти», чорнові записи тощо.
Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім'я.
Все вилучене направлено на експертизу. Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів.
Зловмиснику готують оголосити підозру.
Нагадаємо, що вчора о 06: 00 ранку в приміщенні одного з ТЦ в Києві в ящику поштомату "Нової Пошти" стався вибух. Згодом аналогічний інцидент стався в поштоматі в Одесі біля супермаркету в Лузанівці.
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