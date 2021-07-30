Полицейские разоблачили мужчину, который устроил взрывы в почтоматах Одессы и Киева
Его уже задержали силовики,
Задержанным оказался 32-летний уроженец Крыма, сейчас он проживает в городе Черновцы. Там его и задержали. Мужчина ранее не был судимым.
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В ходе неотложных обысков по месту жительства у него обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные «Новой Почты», черновые записи и тому подобное.
Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.
Всё изъятое направлено на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений.
Злоумышленнику готовят объявить подозрение.
Напомним, что вчера в 06:00 утра в помещении одного из ТЦ в Киеве в ящике почтомата "Новой почты" произошел взрыв. Впоследствии аналогичный инцидент произошел в почтомате в Одессе возле супермаркета в Лузановке.
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