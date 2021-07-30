Тіло моряка з Одеси без будь-яких ознак життя виявили на кораблі біля берегів Пакистану
Моряк помер на борту судна Lem Geranium (прапор Кіпру) 27 липня. Там він працював електромеханіком. Чоловікові було за 50, пише
За словами морського юриста Миколи Гольбіна, слідів насильства на тілі померлого не виявили, попередня причина смерті-природна, так як моряку довелося працювати у важких кліматичних умовах.
"Чоловік з Одеси, його вік-понад 50 років ... Ймовірно-природні причини смерті. Враховуючи характер роботи моряка і температуру повітря в Пакистані, можу сказати, що не кожне серце здатне витримати такі стреси", - заявив юрист.
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Всього кілька днів тому ми також писали про смерть моряка.
На борту одного з кораблів німецької компанії Blumenthal в територіальних водах Єгипту виявили мертвим 65-річного моряка з Одеси.
Причину його смерті також вважають природною.
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