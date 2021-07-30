Тіло моряка з Одеси без будь-яких ознак життя виявили на кораблі біля берегів Пакистану

Моряк помер на борту судна Lem Geranium (прапор Кіпру) 27 липня. Там він працював електромеханіком. Чоловікові було за 50, пише Думська .

За словами морського юриста Миколи Гольбіна, слідів насильства на тілі померлого не виявили, попередня причина смерті-природна, так як моряку довелося працювати у важких кліматичних умовах.

"Чоловік з Одеси, його вік-понад 50 років ... Ймовірно-природні причини смерті. Враховуючи характер роботи моряка і температуру повітря в Пакистані, можу сказати, що не кожне серце здатне витримати такі стреси", - заявив юрист.

Всього кілька днів тому ми також писали про смерть моряка.

На борту одного з кораблів німецької компанії Blumenthal в територіальних водах Єгипту виявили мертвим 65-річного моряка з Одеси.

Причину його смерті також вважають природною.

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