Тело моряка из Одессы без каких-либо признаков жизни обнаружили на корабле у берегов Пакистана

Моряк скончался на борту судна Lem Geranium (флаг Кипра) 27 июля. Там он работал электромехаником. Мужчине было за 50, пишет Думская .

По словам морского юриста Николая Гольбина, следов насилия на теле умершего не обнаружили, предварительная причина смерти – естественная, так как моряку пришлось работать в тяжелых климатических условиях.

"Мужчина из Одессы, его возраст - более 50 лет ... Вероятно-естественные причины смерти. Учитывая характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане, могу сказать, что не каждое сердце способно выдержать такие стрессы", - заявил юрист.

Всего несколько дней назад мы также писали о смерти моряка.

На борту одного из кораблей немецкой компании Blumenthal в территориальных водах Египта обнаружили мертвым 65-летнего моряка из Одессы.

Причину его смерти также считают естественной.

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