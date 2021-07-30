Тело моряка из Одессы без каких-либо признаков жизни обнаружили на корабле у берегов Пакистана
Моряк скончался на борту судна Lem Geranium (флаг Кипра) 27 июля. Там он работал электромехаником. Мужчине было за 50, пишет
По словам морского юриста Николая Гольбина, следов насилия на теле умершего не обнаружили, предварительная причина смерти – естественная, так как моряку пришлось работать в тяжелых климатических условиях.
"Мужчина из Одессы, его возраст - более 50 лет ... Вероятно-естественные причины смерти. Учитывая характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане, могу сказать, что не каждое сердце способно выдержать такие стрессы", - заявил юрист.
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Всего несколько дней назад мы также писали о смерти моряка.
На борту одного из кораблей немецкой компании Blumenthal в территориальных водах Египта обнаружили мертвым 65-летнего моряка из Одессы.
Причину его смерти также считают естественной.
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