Знайдено тіло бізнесмена з Вінниці, який виїхав на мікроавтобусі з Одеси додому
Труп 55-річного Григорія Барабаша виловили з річки Південний Буг поблизу села Дубинове Подільського району на території Одеської області. Про це пише
За даними видання, на тілі підприємця були сліди насильницької смерті — рвані рани обличчя і перелом кісток черепа. Це дозволило зробити висновок про те, що сталося вбивство.Того ж дня поліцейські знайшли мікроавтобус загиблого. Автомобіль "Мерседес Спринтер" виявлений поблизу села Курячі Лози Миколаївської області за 6 км від місця, де виловили труп бізнесмена.
Між цими населеними пунктами проходить траса Одеса-Київ.
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Зазначимо, що 25 липня Григорій Барабаш був оголошений у розшук Вінницькою поліцією. На даний момент пошуки завершені.
За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження (умисне вбивство).
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