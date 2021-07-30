Знайдено тіло бізнесмена з Вінниці, який виїхав на мікроавтобусі з Одеси додому

Труп 55-річного Григорія Барабаша виловили з річки Південний Буг поблизу села Дубинове Подільського району на території Одеської області. Про це пише Думська з посиланням на джерела в поліції.

За даними видання, на тілі підприємця були сліди насильницької смерті — рвані рани обличчя і перелом кісток черепа. Це дозволило зробити висновок про те, що сталося вбивство.Того ж дня поліцейські знайшли мікроавтобус загиблого. Автомобіль "Мерседес Спринтер" виявлений поблизу села Курячі Лози Миколаївської області за 6 км від місця, де виловили труп бізнесмена.

Між цими населеними пунктами проходить траса Одеса-Київ.

Зазначимо, що 25 липня Григорій Барабаш був оголошений у розшук Вінницькою поліцією. На даний момент пошуки завершені.

За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження (умисне вбивство).

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