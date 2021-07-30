Найдено тело бизнесмена из Винницы, который выехал на микроавтобусе из Одессы домой
Труп 55-летнего Григория Барабаша выловили из реки Южный Буг вблизи села Дубиново Подольского района на территории Одесской области. Об этом пишет
По данным издания, на теле предпринимателя были следы насильственной смерти — рваные раны лица и перелом костей черепа. Это позволило сделать вывод о том, что произошло убийство.В тот же день полицейские нашли микроавтобус погибшего. Автомобиль «Мерседес Спринтер» обнаружен вблизи села Курячьи Лозы Николаевской области за 6 км от места, где выловили труп бизнесмена.
Между этими населенными пунктами проходит трасса Одесса-Киев.
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Отметим, что 25 июля Григорий Барабаш был объявлен в розыск винницкой полицией. На данный момент поиски завершены.
По факту убийства правоохранители открыли уголовное производство (умышленное убийство).
Напомним, что трагедией закончились поиски полицейского в Одессе: нашли связанным на дереве
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