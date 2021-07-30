Рятувальники закликають у вітряну погоду не використовувати плавальні засоби, які може віднести далеко від берега

У Чорному морі біля берегів Одеської області ледь не сталася чергова трагедія на воді

Хлопчика-підлітка, який плавав на надувному матраці, віднесло течією у відкрите море. Про НП в районі Білгород-Дністровська повідомили прес-службі регіонального ДСНС, передає Politeka.net.

За словами рятувальників, місцевий 15 річний підліток плавав неподалік від берега на надувному матраці, як раптово його сильною течією почало відносити у відкрите море. Це помітили відпочиваючі на пляжі і негайно повідомили про інцидент рятувальникам.

Співробітникам ДСНС на гумовому човні з мотором вдалося наздогнати підлітка, якого на той час вже віднесло від берега на кілометр.

Дитина була сильно налякана, але медичної допомоги не потребувала, як передає в мережі прес-служба обласного управління ДСНС. Після цього інциденту рятувальники ще раз нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки на відкритій воді.

Схожа подія трапилася на пляжі «Ланжерон» у понеділок, 26 липня. Про нього ми писали раніше.

Троє дітей каталися на катамарані і коли відпливли 800 метрів від берега, то плавзасіб став тонути. На допомогу потопаючим висунулися рятувальники, які зняли хлопців з катамарана. На щастя, все обійшлося.

Нагадаємо, що відпочинок під Одесою обернувся трагедією для туриста зі Львова: "зайшов у воду"

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