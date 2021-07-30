У центрі Одеси маршрутка протаранила трамвай

Аварія трапилася з самого ранку в п'ятницю 30 липня на розі вулиць Преображенської та Пантейлемонівської. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net

За словами свідків ДТП, водієві маршрутки стало погано прямо за кермом. Чоловік втратив керування і транспортний засіб, всередині якого знаходилися пасажири, врізався в трамвай.

"Пощастило, що швидкість була не велика", - кажуть очевидці.

За попередньою інформацією, в ДТП обійшлося без постраждалих. Однак через аварію, як видно на кадрах, рух по вулиці Пантелеймонівській заблоковано. Пасажири залишають салони маршрутки і трамвая.

Не так давно ми повідомляли, в Одессена вулиці Катерининській сталася НП, там прямо на ходу загорівся трамвай.

За словами очевидців, в якийсь момент під час руху сталося сильне задимлення. Пасажири встигли пкинуть салон.

Нагадаємо, що трамвай з пасажирами загорівся в центрі Одеси: відео з місця НП

Як повідомляла Politeka, чоловік опинився під трамваєм в Одесі, кадри нещастя: "Косив газон"

Також Politeka писала, пасажири влаштували заміс у маршрутці через сумку: відео бійки з Одеси