В Одесі пролунав вибух у поштоматі біля супермаркету в Лузанівці

НП сталася четвер, 29 липня, в поштоматі «Нової пошти» на Миколаївській дорозі, 170А. Поруч знаходиться один з супермаркетів, а також трамвайна зупинка. Про це повідомляє Думська з місця події.

За даними видання, вибух прогримів в осередку поштомату, розташованого біля входу в АТБ, поруч з трамвайною зупинкою. Здетонував невідомий вибуховий пристрій.

Як розповіли очевидці, вибух був не надто гучний, на зразок петарди. На місці працюють вибухотехніки, приїхали представники "Нової Пошти". Постраждалих в результаті вибуху немає.

У той же час аналогічний інцидент стався сьогодні в Києві. Там вибухнув ящик "Нової Пошти", встановлений в приміщенні столичного торгового центру.

За словами правоохоронців, саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів здетонував у посилці.

У Києві також обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що чоловік з гранатою влаштував переполох: увірвався в пункт обміну валют

Ще Politeka писала, що розставання пари закінчилося вибухом на Одещині: фото і деталі трагедії

Також Politeka повідомляла, що на снаряди натрапили біля курорту на Одещині: лежать прямо на дні моря, фото