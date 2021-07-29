В Одесі пролунав вибух у поштоматі біля супермаркету в Лузанівці
НП сталася четвер, 29 липня, в поштоматі «Нової пошти» на Миколаївській дорозі, 170А. Поруч знаходиться один з супермаркетів, а також трамвайна зупинка. Про це повідомляє
За даними видання, вибух прогримів в осередку поштомату, розташованого біля входу в АТБ, поруч з трамвайною зупинкою. Здетонував невідомий вибуховий пристрій.
Як розповіли очевидці, вибух був не надто гучний, на зразок петарди. На місці працюють вибухотехніки, приїхали представники "Нової Пошти". Постраждалих в результаті вибуху немає.
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Сяюча Мішина і переможець "Танців з зірками" знову разом, про Еллерта ні слова: "Ну що..."
З'ясувалося, як по-справжньому звуть Могилевську, Каменських та інших зірок українського шоубізу: "На Жмурі далеко не заїдеш"
Відомий співак пішов з життя після затяжної хвороби: назавжди залишиться кумиром багатьох поколінь
Ілона Гвоздьова більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками": "Дуже шкода..."
У той же час аналогічний інцидент стався сьогодні в Києві. Там вибухнув ящик "Нової Пошти", встановлений в приміщенні столичного торгового центру.
За словами правоохоронців, саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів здетонував у посилці.
У Києві також обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що чоловік з гранатою влаштував переполох: увірвався в пункт обміну валют
Ще Politeka писала, що розставання пари закінчилося вибухом на Одещині: фото і деталі трагедії
Також Politeka повідомляла, що на снаряди натрапили біля курорту на Одещині: лежать прямо на дні моря, фото