На место съехались полицейские и взрывотехники

В Одессе раздался взрыв в почтомате возле супермаркета в Лузановке

ЧП произошло четверг, 29 июля, в почтомате «Новой почты» на Николаевской дороге, 170а. Рядом находится один из супермаркетов, а также трамвайная остановка. Об этом сообщает Думская с места события.

По данным издания, взрыв прогремел в ячейке почтомата, расположенного у входа в АТБ, рядом с трамвайной остановкой. Сдетонировало неизвестное взрывное устройство.

Как рассказали очевидцы, взрыв был не слишком громкий, вроде петарды. На месте работают взрывотехники, приехали представители «Новой почты». Пострадавших в результате взрыва нет.

В тоже время аналогичный инцидент произошел сегодня в Киеве. Там взорвался ящик «Новой почты», установленный в помещении столичного торгового центра.

По словам правоохранителей, самодельное устройство на основе пиротехнических изделий сдетонировало в посылке.

В Киеве также обошлось без пострадавших.

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