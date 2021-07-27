На піку курортного сезону два пляжі в Одесі потрапили в чорний список
Фахівці не рекомендують там купатися через забруднене моря. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.
Зокрема, в період з 19 по 26 липня було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та дев'ять проб на санітарно-хімічні показники.
З них дві проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам.
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Тепер відпочиваючим заборонено купатися пляжах Лузанівка і на 10 станції Великого Фонтану.
Про причини забруднення води не повідомляється, проте по всій видимості це пов'язано в недавній злива в Одесі, який змив стічні води прямо в море.
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