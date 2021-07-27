На піку курортного сезону два пляжі в Одесі потрапили в чорний список

Фахівці не рекомендують там купатися через забруднене моря. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеського обласного лабораторного центру МОЗ.

Зокрема, в період з 19 по 26 липня було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та дев'ять проб на санітарно-хімічні показники.

З них дві проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам.

Тепер відпочиваючим заборонено купатися пляжах Лузанівка і на 10 станції Великого Фонтану.

Про причини забруднення води не повідомляється, проте по всій видимості це пов'язано в недавній злива в Одесі, який змив стічні води прямо в море.