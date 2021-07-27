У мережі показали кадри з пасажирського автобуса Київ-Кишинів, який протаранив зерновоз на Одеській траса

Відео оприлюднила прес-служба ДСНС в Одеській області, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На місці працювали рятувальники. Вони за допомогою гідро і електроінструментів зрізали двері і розтиснули стійки автобуса, щоб витягти загиблого пасажира.

Після цього тіло передали працівникам поліції.

У прес-службі ДСНС уточнили, що в автобусі знаходися 20 осіб. В аварії загинула одна людина. Постраждали шестеро людей, у тому числі і дитина 2008 року народження.

Нагадаємо, що смертельна аварія трапилася близько четвертої години ранку 27 липня біля смт Любашівка Подільського району.

За попередньою інформацією, водій автобуса, який рухався по трасі Київ-Одеса, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі.

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