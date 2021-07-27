В сети показали кадры из пассажирского автобуса Киев-Кишинев, который протаранил зерновоз на одесской трасса

Видео обнародовала пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На месте работали спасатели. Они с помощью гидро и электроинструментов срезали двери и разжали стойки автобуса, чтобы извлечь погибшего пассажира.

После этого тело передали работникам полиции.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в автобусе находись 20 человек. В аварии погиб один человек. Пострадали шесть человек, в том числе и ребенок 2008 года рождения.

Напомним, что смертельная авария случилась около четырех часов утра 27 июля возле пгт Любашевка Подольского района.

По предварительной информации, водитель автобуса, который двигался по трассе Киев-Одесса, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.

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