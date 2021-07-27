В сети показали кадры из пассажирского автобуса Киев-Кишинев, который протаранил зерновоз на одесской трасса
Видео обнародовала пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На месте работали спасатели. Они с помощью гидро и электроинструментов срезали двери и разжали стойки автобуса, чтобы извлечь погибшего пассажира.
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
Беда с Леонидом Кравчуком, экс-президент находится в реанимации: что известно о его состоянии
72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах: "Бедный Макс..."
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там..."
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
После этого тело передали работникам полиции.
В пресс-службе ГСЧС уточнили, что в автобусе находись 20 человек. В аварии погиб один человек. Пострадали шесть человек, в том числе и ребенок 2008 года рождения.
Напомним, что смертельная авария случилась около четырех часов утра 27 июля возле пгт Любашевка Подольского района.
По предварительной информации, водитель автобуса, который двигался по трассе Киев-Одесса, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
Еще Politeka писала, что туристы оказались в ловушке из-за потопа в Одессе: детали и кадры спасательной операции
Также Politeka сообщала, что автобус с пассажирами попал под обстрел средь белого дня: появилось фото с места ЧП