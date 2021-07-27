В Одеській області ремонтують трасу, де стався зсув ґрунту

Як передає Politeka.net, кадри ремонту дороги Київ-Одеса опублікували на офіційній сторінка "Укравтодору" в Facebook.

За словами дорожників, зараз біля Троїцького укладають георешітки, які посилять насип, і геотекстиль, що несе функцію армування і пропускає воду і повітря. Ці допоможе боротися з ерозією грунтів.

Ремонтні роботи планують завершити до 3 серпня.

Раніше ми писали, що 15 липня, на 337 км біля села Троїцьке (Подільський район) в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття.

Причиною зсуву називають зливи, які просочили грунт вологою.

Дорожники обіцяли ліквідувати зсув протягом п'яти днів, але роботи затягнулися.

Нагадаємо, що стихія завдала удару по трасі Київ-Одеса, дорога частково обрушилася: кадри НП

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