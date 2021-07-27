В Одеській області ремонтують трасу, де стався зсув ґрунту
Як передає Politeka.net, кадри ремонту дороги Київ-Одеса опублікували на офіційній сторінка "Укравтодору" в Facebook.
За словами дорожників, зараз біля Троїцького укладають георешітки, які посилять насип, і геотекстиль, що несе функцію армування і пропускає воду і повітря. Ці допоможе боротися з ерозією грунтів.
Ремонтні роботи планують завершити до 3 серпня.
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Раніше ми писали, що 15 липня, на 337 км біля села Троїцьке (Подільський район) в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття.
Причиною зсуву називають зливи, які просочили грунт вологою.
Дорожники обіцяли ліквідувати зсув протягом п'яти днів, але роботи затягнулися.
Нагадаємо, що стихія завдала удару по трасі Київ-Одеса, дорога частково обрушилася: кадри НП
Також Politeka писала, що на Одещині зійшов масштабний зсув, під завалами шукають людей: кадри з місця події
А ще Politeka повідомляла, що слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть: куди стихія вдарить першою.