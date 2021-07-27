Два випадки за добу

В Одеській області люди продовжують гинути під колесами поїздів

За одну добу сталося два смертельні випадки на рейках.

Перший випадок зафіксували ввечері 26 липня на станції «Одеса-Сортувальна».

73-річний пенсіонер на залізничні колії перед рухомим складом. Машиніст різко загальмував, але це не допомогло, він помер на місці.

Місцеве видання Думська повідомляє, що літнього чоловіка буквально перерізало навпіл.

Другий трагічний інцидент стався вранці 27 липня на переїзді біля села Виноградар в Одеській області. Про нього розповіли в поліції.

Невідома жінка потрапила під колесами пасажирського поїзда і загинула на місці.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особу загиблої та повні обставини події. Як кваліфікувати подію правоохоронці ще не визначилися.

Нагадаємо, що поїзд зніс жінку під Одесою, кадри НП: "люди йдуть пішки"

Ще Politeka писала, що трагедія на залізниці, очевидці розповіли, як загинув підліток: "йшов взяти коту корм і..."

Також Politeka повідомляла, що пасажирський потяг наїхав на легковик по дорозі в Одесу, фото: авто виїхало на рейки