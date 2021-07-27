В Одеській області люди продовжують гинути під колесами поїздів

За одну добу сталося два смертельні випадки на рейках.

Перший випадок зафіксували ввечері 26 липня на станції «Одеса-Сортувальна».

73-річний пенсіонер на залізничні колії перед рухомим складом. Машиніст різко загальмував, але це не допомогло, він помер на місці.

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Другий трагічний інцидент стався вранці 27 липня на переїзді біля села Виноградар в Одеській області. Про нього розповіли в поліції.

Невідома жінка потрапила під колесами пасажирського поїзда і загинула на місці.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особу загиблої та повні обставини події. Як кваліфікувати подію правоохоронці ще не визначилися.

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