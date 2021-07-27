Два случая за сутки

В Одесской области люди продолжают гибнуть под колесами поездов

За одни сутки произошло два смертельных случая на рельсах.

Первый случай зафиксировали вечером 26 июля на станции «Одесса-Сортировочная».

73-летний пенсионер на железнодорожные пути перед подвижным составом. Машинист резко затормозил, но это не помогло, он скончался на месте.

Местное издание Думская сообщает, что пожилого мужчину буквально перерезало пополам.

Второй трагический инцидент произошел утром 27 июля на переезде возле села Виноградарь в Одесской области. О нем рассказали в полиции.

Неизвестная женщина попала под колесами пассажирского поезда и погибла на месте.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личность погибшей и полные обстоятельства происшествия. Как квалифицировать произошедшее правоохранители еще не определились.

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