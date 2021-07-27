В Одесской области люди продолжают гибнуть под колесами поездов
За одни сутки произошло два смертельных случая на рельсах.
Первый случай зафиксировали вечером 26 июля на станции «Одесса-Сортировочная».
73-летний пенсионер на железнодорожные пути перед подвижным составом. Машинист резко затормозил, но это не помогло, он скончался на месте.
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Местное издание
Второй трагический инцидент произошел утром 27 июля на переезде возле села Виноградарь в Одесской области. О нем рассказали в
Неизвестная женщина попала под колесами пассажирского поезда и погибла на месте.
На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личность погибшей и полные обстоятельства происшествия. Как квалифицировать произошедшее правоохранители еще не определились.
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