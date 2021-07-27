На трасі міжнародного значення Одеса-Київ сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
Близько четвертої години ранку 27 липня біля смт Любашівка Подільського району пасажирський автобус, який їхав з Молдови до Києва, влетів у зерновоз. Про смертельну аварію повідомляє прес - служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.
За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою, що стояла на узбіччі.
На жаль, не обійшлося без жертв, один пасажир загинув.
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Також в аварії постраждали ще чотири людини-пасажири автобуса Київ-Кишинів, Всі вони доставлені в лікарню з різними травмами.
Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, медики надають допомогу пасажирам. Рух на 309 кілометрі автодороги ускладнений.
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