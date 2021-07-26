В одному з районів Одеси прямо на тротуарі асфальт провалився під землю

Величезний провал був помічений місцевими жителями вдень у понеділок, 26 липня на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє телеграм-канал, передає Politeka.net.

"Відкрився черговий портал на 📍Генерала Петрова / Іцхака Рабіна прямо на зупинці", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що яма дуже глибока. Комунальники вже огородили її стрічками, проте людей все одно попереджають, бути гранично обережними, щоб не потрапити в пастку.

Раніше ми писали, на Таїрова, неподалік від дитячого магазину "Антошка", на тротуарі утворився провал, який потроху розростається.

Як розповіли очевидці, асфальт на тротуарі провалився на перехресті вулиць Люстдорфської дороги та Олександра Невського, поблизу популярного пішохідного переходу на зупинці "Вузівський".

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка з людьми потрапила в дорожню пастку, кадри: "довелося відкопувати"

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