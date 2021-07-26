В Одеській області рятують підлітка, який на мотоциклі потрапив в аварію
14-річний хлопчик у дуже важкому стані перебуває в реанімації. У нього травма голови, політравма, забої і садна.
Про це з посиланням на поліцію Одеської області повідомляє Politeka.net.
Аварія трапилася в Балті.
Попередньо встановлено, що повертаючи ліворуч, 44-річний водій автомобіля «ВАЗ» не пропустив мотоцикліста, який рухався головною дорогою.
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Експертиза показала, що 44-річний водій «Жигулів» був тверезий під час ДТП.
І мотоцикл, і автомобіль помістили на штрафмайданчик.
У поліції зазначили, що постраждалий підліток був без шолома. Крім того, він не досяг віку, з якого можна керувати мотоциклом. Правоохоронці мають намір дати правову оцінку діям батьків, які дозволили синові користуватися мотоциклом.
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