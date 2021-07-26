В Одесской области спасают подростка, который на мотоцикле угодил в аварию
14-летний мальчик в очень тяжелом состоянии находится в реанимации. У него травма головы, политравма, ушибы и ссадины.
Об этом со ссылкой на полицию Одесской области сообщает Politeka.net.
Авария случилась в Балте.
Предварительно установлено, что поворачивая налево, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге.
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Экспертиза показала, что 44-летний водитель «Жигулей» был трезв во время ДТП.
И мотоцикл, и автомобиль поместили на штрафплощадку.
В полиции отметили, что пострадавший подросток был без шлема. Кроме того, он не достиг возраста, с которого можно управлять мотоциклом. Правоохранители намерены дать правовую оценку действиям родителей, которые разрешили сыну пользоваться мотоциклом.
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