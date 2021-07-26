В Одесской области спасают подростка, который на мотоцикле угодил в аварию

14-летний мальчик в очень тяжелом состоянии находится в реанимации. У него травма головы, политравма, ушибы и ссадины.

Об этом со ссылкой на полицию Одесской области сообщает Politeka.net.

Авария случилась в Балте.

Предварительно установлено, что поворачивая налево, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге.

Экспертиза показала, что 44-летний водитель «Жигулей» был трезв во время ДТП.

И мотоцикл, и автомобиль поместили на штрафплощадку.

В полиции отметили, что пострадавший подросток был без шлема. Кроме того, он не достиг возраста, с которого можно управлять мотоциклом. Правоохранители намерены дать правовую оценку действиям родителей, которые разрешили сыну пользоваться мотоциклом.

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