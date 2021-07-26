Катамаран з трьома дітьми почав тонути далеко від берега в Одесі
НП сталася на пляжі «Ланжерон», в понеділок, 26 липня. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.
Зокрема, один підприємець дав неповнолітнім дітям 7 - ми, 13-ти і 16-ти років катамаран і ті попливли на ньому по воді.
Раптово плавзасіб став тонути, і діти почали кликати напомощь. Це сталося на відстані 800 метрів від берега навпроти буни.
Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"
Погода влаштує українцям "гойдалки": від різкого похолодання до + 40 градусів
"Каскад" магнітних бур вдарить по здоров'ю українців: названо найнебезпечніші дати серпня
Молода дружина Віктора Павлика зізналася про труднощі після народження дитини: "Так я довго не протягну"
Дружина продюсера "Квартал 95" звернулася до українців, торкнувшись важливої теми: "Зрозумійте нарешті, що..."
Рятувальники почули сигнал, і негайно вирушили на їх порятунок.
Відзначається, що хлопців зняли з потопаючого катамарана і доставили на рятувальну станцію.
Медична допомога не знадобилася.
Як повідомили рятувальники, з початку року на водойма Україна загинувши 836 людина. Однак, навіть катастрофічно високий показник смертність на водних об'єктах не лякати людина. Незважаючи на постійні застереження співробітник Служба порятунок, люди ігнорувати елементарний правила поведінки на вода.
Нагадаємо, що подвійна трагедія сколихнула курорт під Одесою: спочатку знайшли батька, а потім сина
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.