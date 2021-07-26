Катамаран з трьома дітьми почав тонути далеко від берега в Одесі

НП сталася на пляжі «Ланжерон», в понеділок, 26 липня. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net.

Зокрема, один підприємець дав неповнолітнім дітям 7 - ми, 13-ти і 16-ти років катамаран і ті попливли на ньому по воді.

Раптово плавзасіб став тонути, і діти почали кликати напомощь. Це сталося на відстані 800 метрів від берега навпроти буни.

Рятувальники почули сигнал, і негайно вирушили на їх порятунок.

Відзначається, що хлопців зняли з потопаючого катамарана і доставили на рятувальну станцію.

Медична допомога не знадобилася.

Як повідомили рятувальники, з початку року на водойма Україна загинувши 836 людина. Однак, навіть катастрофічно високий показник смертність на водних об'єктах не лякати людина. Незважаючи на постійні застереження співробітник Служба порятунок, люди ігнорувати елементарний правила поведінки на вода.

Нагадаємо, що подвійна трагедія сколихнула курорт під Одесою: спочатку знайшли батька, а потім сина