Катамаран с тремя детьми начал тонуть далеко от берега в Одессе
ЧП случилось на пляже «Ланжерон», в понедельник, 26 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.
В частности, один предприниматель дал несовершеннолетним детям 7-ми, 13-ти и 16-ти лет катамаран и те поплыли на нем по воде.
Внезапно плавсредство стало тонуть, и дети принялись звать напомощь. Это произошло на расстоянии 800 метров от берега напротив буны.
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Спасатели услышали сигнал, и немедленно отправились на их спасение.
Отмечается, что ребят сняли с тонущего катамарана и доставили на спасательную станцию.
Медицинская помощь не понадобилась.
Как сообщили спасатели, с начала года на водоемах Украины погибло 836 человек. Однако, даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей. Несмотря на постоянные оговорками сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.
Напомним, что двойная трагедия всколыхнула курорт под Одессой: сначала нашли отца, а потом сына
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.