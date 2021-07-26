Жителям Одеси варто попрощатися з прохолодою, так як в місто знову прийшла спека, яка протримається до середини серпня

З новим прогнозом на весь тиждень одеситів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

За даними синоптиків, денна температура в місті триматиметься в межах + 30 +33 градуси, при цьому по області температурні показники сягатимуть + 35.

У понеділок, 26 липня, в Одесі прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер буде північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м / с.

Температура вдень + 29 + 31 градус

Температура морської води 22-23 градусів зі знаком плюс.

По Одеській області мінлива хмарність, без опадів.

На автошляхах області видимість хороша.

У вівторок, 27 липня очікується мінлива хмарність. Вітер південно-східний 9-14 метрів в секунду. Температура вночі опуститися до + 15 +20 градусів, вдень підвищиться до + 33.

У середу і в четвер в Одесі буде як і раніше жарко. І сухо.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі +16 +21, вдень+32 + 34 градуси.

У п'ятницю, 30 липня весь день небо в Одесі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі + 18 +22 градуси, вдень+30 + 35.

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