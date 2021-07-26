Жителям Одессы стоит попрощаться с прохладой, так как в город снова пришла жара, которая продержится до середины августа
С новым прогнозом на всю неделю одесситов ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
По данным синоптиков, дневная температура в городе будет держаться в пределах +30+33 градуса, при этом по области температурные показатели достигнуть +35.
В понедельник, 26 июля, в Одессе прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Украинская Джоли в воздушном платье заставила трепетать от своей красоты: "Мэрилин Монро жива"
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф"
Каменских на диване и без макияжа показала, чем соблазняет Потапа после разлуки: личные кадры
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Ветер будет северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура днем +29+31 градус.
Температура морской воды 22-23 градусов со знаком плюс.
По Одесской области переменная облачность, без осадков.
На автодорогах области видимость хорошая.
Во вторник, 27 июля ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью опуститься до +15+20 градусов, днем повысится до +33.
В среду и в четверг в Одессе будет по-прежнему жарко. И сухо.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +16+21, днем +32+34 градуса.
В пятницу, 30 июля весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +18+22 градуса, днем +30+35.
Напомним, что погода подготовила сюрприз одесситам после потопа
Еще Politeka писала, что одесситы спасают свои дома после масштабного наводнения, видео: "Черпают воду мисками"
Также Politeka сообщала, сильнейший ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды