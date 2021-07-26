Жителям Одессы стоит попрощаться с прохладой, так как в город снова пришла жара, которая продержится до середины августа

С новым прогнозом на всю неделю одесситов ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

По данным синоптиков, дневная температура в городе будет держаться в пределах +30+33 градуса, при этом по области температурные показатели достигнуть +35.

В понедельник, 26 июля, в Одессе прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер будет северо-восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​+29+31 градус.

Температура морской воды 22-23 градусов со знаком плюс.

По Одесской области переменная облачность, без осадков.

На автодорогах области видимость хорошая.

Во вторник, 27 июля ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью опуститься до +15+20 градусов, днем повысится до +33.

В среду и в четверг в Одессе будет по-прежнему жарко. И сухо.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +16+21, днем ​​+32+34 градуса.

В пятницу, 30 июля весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью +18+22 градуса, днем ​​+30+35.

Напомним, что погода подготовила сюрприз одесситам после потопа

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