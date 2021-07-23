На вихідних Одеса опиниться під впливом антициклону

Це означає, що ніяких дощів не передбачається, також жителям не варто чекати сильної спеки.

Про те, яка погода буде 24 і 25 липня розповіли в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

За прогнозами синоптиків, в суботу з самого ранку погода в Одесі буде ясною, тільки до вечора на небі з'являться Хмари. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі становитиме + 17 +19 градусів, вдень підніметься не вище + 29.

Температура морської води складе 21-22°С.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, вночі в Одесі очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, вдень і ввечері історія повториться. Без опадів.

Температура повітря підніметься до + 25+28 градусів вдень, в ночі опуститися до +14+19 градусів.

Нагадаємо, що у ніч на 22 липня Одесу накрило сильною зливою: за кілька годин випала місячна норма опадів. Як наслідок: "втоплені" авто, заповнені водою під'їзди, відключення електрики і навіть скасовані авіарейси.

Нагадаємо, що дощі розмили кладовище на Одещині, оголивши поховання: останки розкидані посеред дороги

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