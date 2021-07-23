На одеській трасі сталася масштабна подія із зерновозом, вся дорога засипана ріпаком

Аварія сталася вранці в п'ятницю, 23 липня на 323 км автодороги Київ-Одеса. Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Водій вантажного автомобіля Renault, який був завантажений ріпаком, не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Від потужного удару машина перекинулася.

Все зерно розсипалося на дорозі. Одна смуга в напрямку Києва перекрита. На місці події працюють поліцейські.

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До цього ми повідомляли, в Одесі контейнеровоз зарився колесами в тротуарну плитку.

Всі три задніх лівих колеса причепа вантажного транспорту розрили тротуарну плитку і наполовину увійшли в землю. Через це весь причіп разом з контейнером досить сильно накренило.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

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