На одеській трасі сталася масштабна подія із зерновозом, вся дорога засипана ріпаком
Аварія сталася вранці в п'ятницю, 23 липня на 323 км автодороги Київ-Одеса. Про це повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net
Водій вантажного автомобіля Renault, який був завантажений ріпаком, не впорався з керуванням і влетів у відбійник. Від потужного удару машина перекинулася.
Все зерно розсипалося на дорозі. Одна смуга в напрямку Києва перекрита. На місці події працюють поліцейські.
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До цього ми повідомляли, в Одесі контейнеровоз зарився колесами в тротуарну плитку.
Всі три задніх лівих колеса причепа вантажного транспорту розрили тротуарну плитку і наполовину увійшли в землю. Через це весь причіп разом з контейнером досить сильно накренило.
Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео
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