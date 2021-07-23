В Одесі контейнеровоз буквально зарився колесами в тротуарну плитку
Незвичайна дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці 23 липня в селищі цукровий, що на околиці Одеси.
Відео з місця НП показали в Telegram-канал "Новини Одеси", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити, як всі три задніх лівих колеса причепа вантажного транспорту розрили тротуарну плитку і наполовину увійшли в землю. Через це весь причіп разом з контейнером досить сильно накренило.
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По всій видимості, покриття не витримало вагу великовантажу. Не виключено, що цьому посприяла і сильна злива, яка пройшла зовсім недавно.
Не так давно ми повідомляли, в результаті потужної зливи перекинувся і частково затонув вантажний автомобіль.
"Потонув камаз, Пересипський міст, де ходить трамвай №20», -повідомили очевидці.
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