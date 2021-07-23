Мабуть вони дуже голодні

В Одесі відпочиваючих обурила сімейна пара, яка влаштувала ловлю скатів прямо на пляжі

Справа була в Лузанівці. Про це повідомили стривожені очевидці в телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як чоловік і жінка ловить скатів, рубають їм хвости, чистять і миють.

Примітно, що все це відбувається на очах у дітей і дорослих.

"Це законно? Діти бачать і думають, що це нормальна поведінка", - задаються питанням люди.

Користувачі в мережі почали коментувати побачене.

"Мабуть люди голодні і дикі»,

"Вони ж живі і не для їжі»,

"Ну вони небезпечні і отруйні якщо вжалить. На ринках продають»,

"Це не просто риба, це скати»,

"Дикі люди", - пишуть в мережі.

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