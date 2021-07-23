В Одесі відпочиваючих обурила сімейна пара, яка влаштувала ловлю скатів прямо на пляжі
Справа була в Лузанівці. Про це повідомили стривожені очевидці в телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як чоловік і жінка ловить скатів, рубають їм хвости, чистять і миють.
Примітно, що все це відбувається на очах у дітей і дорослих.
Лобода після чотирьох років мовчання дасть сольний концерт в Україні, ціни на квитки космічні: подробиці
Полякова, Дорофєєва, Саніна та інші зіркові красуні в купальниках: у мережі влаштували "битву пресів"
Градом розміром з яблуко засипає Україну, дерева виривало з корінням: кадри стихії
На особняк Горбунова і Осадчої обрушилася потужна стихія: «Дивіться, що робиться...»
У вантажівки відмовили гальма, ціла сім'я розпрощалася з життям: кадри масштабної ДТП в Криму
"Це законно? Діти бачать і думають, що це нормальна поведінка", - задаються питанням люди.
Користувачі в мережі почали коментувати побачене.
"Мабуть люди голодні і дикі»,
"Вони ж живі і не для їжі»,
"Ну вони небезпечні і отруйні якщо вжалить. На ринках продають»,
"Це не просто риба, це скати»,
"Дикі люди", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що туристів попередили про нахабних злочинців, які промишляють на пляжі: молодшому всього 16
Як повідомляла Politeka, під Одесою знайшли дуже "економний курорт": у скільки обійдеться ліжко і тарілка борщу
Також Politeka писала, пляжі в Одеській області потрапили в чорний список: що відбувається на курорті, відео