В Одессе отдыхающих возмутила семейная пара, которая устроила ловлю скатов прямо на пляже
Дело было в Лузановке. Об этом сообщили встревоженные очевидцы в телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как мужчина и женщина ловит скатов, рубят им хвосты, чистят и моют.
Примечательно, что всё это происходит на глазах у окружающий детей и взрослых.
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«Это законно? Дети видят и думают, что это нормальное поведение», - задаются вопросом люди.
Пользователи в сети начали комментировать увиденное.
«Видимо люди голодные и дикие»,
«Они же живые и не для еды»,
«Ну они опасные и ядовитые если ужалит. На рынках продают»,
«Это не просто рыба, это скаты»,
«Дикие люди»,- пишут в сети.
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