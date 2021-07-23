Видимо они очень голодные

В Одессе отдыхающих возмутила семейная пара, которая устроила ловлю скатов прямо на пляже

Дело было в Лузановке. Об этом сообщили встревоженные очевидцы в телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как мужчина и женщина ловит скатов, рубят им хвосты, чистят и моют.

Примечательно, что всё это происходит на глазах у окружающий детей и взрослых.

«Это законно? Дети видят и думают, что это нормальное поведение», - задаются вопросом люди.

Пользователи в сети начали комментировать увиденное.

«Видимо люди голодные и дикие»,

«Они же живые и не для еды»,

«Ну они опасные и ядовитые если ужалит. На рынках продают»,

«Это не просто рыба, это скаты»,

«Дикие люди»,- пишут в сети.

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