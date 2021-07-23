В Одеській області діти знайшли труп під час гри в покинутому будинку
Увечері в місті Білгород-Дністровському в недобудованому будинку знайдений мертвий чоловік. Тіло виявили діти, які грали в будівництві.
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Поліцейські поспілкувалися з матір'ю і з'ясували, що напередодні її сина зателефонував невідомий і призначив зустріч, після чого чоловік пішов і не повернувся.
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На тілі загиблого виявлена забита рана в потиличній області голови і перелом кісток черепа. Це дозволило зробити висновок про те, що сталося вбивство.
Раніше ми повідомляли, іноземець, який приїхав на заробітки завдав смертельного удару одеситу.
Трагедія розігралася в квартирі вбитого.
Як розповіли в поліції, 50-річний чоловік приїхав на заробітки в Одесу з сусідньої країни.
Він зняв квартиру, а потім посварився з її господарем. В ході конфлікту він схопив ніж і вдарив орендодавця ним в груди. Від поранення 44-річний чоловік помер на місці.
Нагадаємо, що вандал розрив могилу померлого приятеля на Одещині: хотів помститися
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