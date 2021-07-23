В Одеській області діти знайшли труп під час гри в покинутому будинку

Увечері в місті Білгород-Дністровському в недобудованому будинку знайдений мертвий чоловік. Тіло виявили діти, які грали в будівництві.

Як пише Думська , на місце прибула поліція, яка швидко встановила особу загиблого. Ним виявився 45-річний місцевий житель. Чоловік проживав разом з матір'ю.

Поліцейські поспілкувалися з матір'ю і з'ясували, що напередодні її сина зателефонував невідомий і призначив зустріч, після чого чоловік пішов і не повернувся.

На тілі загиблого виявлена забита рана в потиличній області голови і перелом кісток черепа. Це дозволило зробити висновок про те, що сталося вбивство.

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Трагедія розігралася в квартирі вбитого.

Як розповіли в поліції, 50-річний чоловік приїхав на заробітки в Одесу з сусідньої країни.

Він зняв квартиру, а потім посварився з її господарем. В ході конфлікту він схопив ніж і вдарив орендодавця ним в груди. Від поранення 44-річний чоловік помер на місці.

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