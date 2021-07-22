Особливо заповзятливі жителі Одеси вирішили підзаробити під час повені

Після потужної зливи густонаселений житловий масив Селище Котовського виявився відрізаним від центральної частини Одеси.

Як повідомили в мерії, проїзд в центр міста заблокований через велику воду в районі Пересипу.

Непростою ситуацією скористалися так звані одеські бізнесмени. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал «Суспільне Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Вони пропонують городянам доїхати в кузові вантажівки від моста Пересип до вулиці Паустовського.

За свої послуги вони просять 100 гривень з кожного пасажира.

Одесити, які потрапили в скрутне становище, змушені погоджуватися. Їм доводиться платити будь-які гроші за те, щоб дістатися на роботу і додому.

В цей же час служби таксі різко підняли тарифи на поїзки практично у всіх напрямках.

Користувачі в соцмережах з гнівом коментують побачене.

"Як худоба якась»,

"Зате комфортніше, ніж у маршрутці»,

"Злива крутиться, лавеха мутиться»,

«Я думав допомагають безкоштовно дістатися, а за сотку в кузові-фу», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

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