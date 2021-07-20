Покупниця Одеського супермаркету підсковзнулася на підлозі і вдарилася головою об металеву стоку
Одеситку з травмами по швидкій відвезли в лікарню, де їй наклали шви на голову. Про це сама постраждала розповіла в місцевий паблік "Чорний список Одеса", передає Politeka.net
Вона повідомила, що подія з нею трапилася в магазині «Обжора» на вулиці Льва Толстого, 10.
"При вході в магазин я підслизнулася на мильній якійсь воді і влетіла головою в металеву стійку для товарів з гострими кутами, в результаті чого отримала травму голови з рваною раною лівої надбрівної дуги і "захоплюючу" поїздку на швидкій в хірургію єврейської лікарні", - розповіла дівчина.
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Постраждалій наклали 26 швів у лікарні. Після того, як одеситка повернулася додому вона написала заяву в поліцію, а також залишила скаргу в управлінні захисту прав споживачів.
У магазині стверджують, що постраждала не змогла утримати рівновагу і впала. Адміністрація надала постраждалій першу допомогу, а їх співробітник супроводив її в лікарню.
В магазині обіцяють розібратися.
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