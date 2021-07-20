На пляжі в Одесі потонув підліток, який катався на водному атракціоні
Трагічний інцидент трапився ввечері 19 липня на одеському пляжі з інвалідністю, який розташований на 11-й станції Великого Фонтану. Про це пише місцевий сайт
17-річний хлопець катався на водному атракціоні, але впав з нього в море і почав тонути. Коли юнака витягли з води, він не дихав. Працівники атракціонів та рятувальники проводили реанімаційні заходи до приїзду швидкої допомоги. Але врятувати потерпілого, на жаль, не вийшло.
Телеграм-канал "Х. Одеса" показав кадри, як відкачували потонулого хлопця на пляжі.
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Не так давно ми писали, в одеській лікарні померла 13-річна дівчинка, яка ледь не потонула у воді.
Так, дівчинку привезли 10 липня з лікарні Білгорода-Дністровського, куди її доставили після неповного утоплення, витягнувши з води. Але лікарі так і не змогли її врятувати. 25 липня загиблій мало виповнитися 14 років.
Нагадаємо, що подвійна трагедія сколихнула курорт під Одесою: спочатку знайшли батька, а потім сина
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.