На пляжі в Одесі потонув підліток, який катався на водному атракціоні

Трагічний інцидент трапився ввечері 19 липня на одеському пляжі з інвалідністю, який розташований на 11-й станції Великого Фонтану. Про це пише місцевий сайт Думська.

17-річний хлопець катався на водному атракціоні, але впав з нього в море і почав тонути. Коли юнака витягли з води, він не дихав. Працівники атракціонів та рятувальники проводили реанімаційні заходи до приїзду швидкої допомоги. Але врятувати потерпілого, на жаль, не вийшло.

Телеграм-канал "Х. Одеса" показав кадри, як відкачували потонулого хлопця на пляжі.

Не так давно ми писали, в одеській лікарні померла 13-річна дівчинка, яка ледь не потонула у воді.

Так, дівчинку привезли 10 липня з лікарні Білгорода-Дністровського, куди її доставили після неповного утоплення, витягнувши з води. Але лікарі так і не змогли її врятувати. 25 липня загиблій мало виповнитися 14 років.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.