Завдяки небайдужому чоловікові був врятований потопаючий в Одеській області

Подія трапилася на Тилігульському Лимані, коли чоловік вирішив переплисти з одного берега на інший, але не розрахував свої сили і став тонути посеред лиману. Про це розповіла прес-служба регіонального ДСНС у Фейсбук , передає Politeka.net.

Потопаючий став голосно кликати на допомогу і на його крики відгукнувся Сергій Бабій – житель Березовського району.

Небайдужий чоловік, взявши два надувних кола, тут же кинувся рятувати потопаючого. Підпливши до нього, він кинув коло і, коли потопаючий вхопився за нього, вони разом допливли до берега.

Там потерпілого оглянули медики. Рятувальники подякували небайдужому, який врятував життя потерпілого.

Як пізніше з'ясувалося, компанія відпочивала на непристосованому для відпочинку березі Тилігульського лиману.

Варто відзначити, що за 7 днів у водоймах Одеської області потонули 9 осіб.

Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.