Завдяки небайдужому чоловікові був врятований потопаючий в Одеській області
Подія трапилася на Тилігульському Лимані, коли чоловік вирішив переплисти з одного берега на інший, але не розрахував свої сили і став тонути посеред лиману. Про це розповіла прес-служба регіонального ДСНС у
Потопаючий став голосно кликати на допомогу і на його крики відгукнувся Сергій Бабій – житель Березовського району.
Небайдужий чоловік, взявши два надувних кола, тут же кинувся рятувати потопаючого. Підпливши до нього, він кинув коло і, коли потопаючий вхопився за нього, вони разом допливли до берега.
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Сумна Кухар з "Танців з зірками" оголосила про завершення важливого етапу у своєму житті: "Попереду багато змін!"
Український футболіст розбився в ДТП з вантажівкою, йому був всього 31 рік: кадри з місця трагедії
Автобус з пасажирами потрапив під обстріл серед білого дня: з'явилося фото з місця НП в Дніпрі
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Там потерпілого оглянули медики. Рятувальники подякували небайдужому, який врятував життя потерпілого.
Як пізніше з'ясувалося, компанія відпочивала на непристосованому для відпочинку березі Тилігульського лиману.
Варто відзначити, що за 7 днів у водоймах Одеської області потонули 9 осіб.
Нагадаємо, що подвійна трагедія сколихнула курорт під Одесою: спочатку знайшли батька, а потім сина
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.