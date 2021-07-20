Благодаря неравнодушному мужчине был спасен утопающий в Одесской области

Происшествие случилось на Тилигульском лимане, когда мужчина решил переплыть из одного берега на другой, но не рассчитал свои силы и стал тонуть посреди лимана. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГСЧС в Фейсбук , передает Politeka.net.

Утопающий стал громко звать на помощь и на его крики откликнулся Сергей Бабий – житель Березовского района.

Неравнодушный мужчина, взяв два надувных круга, тут же бросился спасать утопающего. Подплыв к нему, он бросил круг и, когда тонущий ухватился за него, они вместе доплыли до берега.

Там пострадавшего осмотрели медики. Спасатели поблагодарили неравнодушного, который спас жизнь потерпевшего.

Как позже выяснилось, компания отдыхала на неприспособленном для отдыха берегу Тилигульского лимана.

Стоит отметить, что за 7 дней в водоемах Одесской области утонули 9 человек.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.