Благодаря неравнодушному мужчине был спасен утопающий в Одесской области
Происшествие случилось на Тилигульском лимане, когда мужчина решил переплыть из одного берега на другой, но не рассчитал свои силы и стал тонуть посреди лимана. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГСЧС в
Утопающий стал громко звать на помощь и на его крики откликнулся Сергей Бабий – житель Березовского района.
Неравнодушный мужчина, взяв два надувных круга, тут же бросился спасать утопающего. Подплыв к нему, он бросил круг и, когда тонущий ухватился за него, они вместе доплыли до берега.
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Там пострадавшего осмотрели медики. Спасатели поблагодарили неравнодушного, который спас жизнь потерпевшего.
Как позже выяснилось, компания отдыхала на неприспособленном для отдыха берегу Тилигульского лимана.
Стоит отметить, что за 7 дней в водоемах Одесской области утонули 9 человек.
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Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.