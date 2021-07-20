Під Одесою чиновник на джипі влетів у зерновоз, у нього не було шансів вижити

Смертельна аварія трапилася на трасі Одеса-Києва біля села Бурдівка Роздільнянського району. Там зіткнулися позашляховик Toyota Land Cruiser і зерновоз DAF, передає Politeka.net

Як повідомили в прес-службі поліції, водій позашляховика не впорався з керуванням свого авто, в результаті чого врізався в напівпричіп зерновоза.

Чоловік не звернув увагу на те, що зерновоз зупинився на розділовій смузі і хотів пропустити його позашляховик.

Травми, які отримав чиновник, виявилися несумісними з життям і він помер на місці.

У телеграм-каналах з'явилася інформація, що загиблому було 50 років і він займав високий пост в Службі автомобільних доріг України.

Відомості за даним фактом внесений до Єдиного реєстру досудових розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правило безпека дорожній руху або експлуатація транспорт особами, які керують транспортний засоби) Кримінальний кодекс Україна, слідство тривати.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, слідство триває.

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