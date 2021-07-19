В одеській лікарні померла 13-річна дівчинка, яка ледь не потонула у воді
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За даними видання, дівчинка яка мало не потонула в Білгород-Дністровському була доставлена в обласну дитячу лікарню на вулиці Академіка Воробйова 10 липня. Весь цей час дитина перебувала в комі, після неповного утоплення.
18 липня дівчинка померла, не доживши всього один тиждень до свого дня народження. 25 липня їй було б 14 років.
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Точну причину смерті повинна визначити судово-медична експертиза.
Варто відзначити, що в Україні за перший місяць літа на воді загинуло близько 200 осіб, з них 34 дитини.
Перш за все необхідно з розумом підходити до вибору місця для купання і дотримуватися правил безпеки під час плавання.
Як Politeka писала, що море поглинуло військового на одеському пляжі: "прийшов відпочивати з сім'єю"
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.