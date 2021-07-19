25 июля у нее было бы день рождения

В одесской больнице умерла 13-летняя девочка, которая едва не утонула в воде

Об этом пишет Думская .

По данным издания, девочка чуть не утонула в Белгород-Днестровском была доставлена в областную детскую больницу на улице Академика Воробьева 10 июля. Все это время ребенок находился в коме, после неполного утопления.

18 июля девочка умерла, не дожив всего неделю до своего дня рождения. 25 июля ей было бы 14 лет.

Точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что в Украине за первый месяц лета на воде погибло около 200 человек, из них 34 ребенка. Спасатели предупреждают, о правилах поведения на водоемах.

Прежде всего необходимо с умом подходить к выбору места для купания и соблюдать правила безопасности во время плавания.

Как Politeka писала, что море поглотило военного на одесском пляже: "пришел отдыхать с семьей"

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.