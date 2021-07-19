В одесской больнице умерла 13-летняя девочка, которая едва не утонула в воде
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По данным издания, девочка чуть не утонула в Белгород-Днестровском была доставлена в областную детскую больницу на улице Академика Воробьева 10 июля. Все это время ребенок находился в коме, после неполного утопления.
18 июля девочка умерла, не дожив всего неделю до своего дня рождения. 25 июля ей было бы 14 лет.
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Точную причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.
Стоит отметить, что в Украине за первый месяц лета на воде погибло около 200 человек, из них 34 ребенка.
Прежде всего необходимо с умом подходить к выбору места для купания и соблюдать правила безопасности во время плавания.
Как Politeka писала, что море поглотило военного на одесском пляже: "пришел отдыхать с семьей"
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.