В Одеській області п'яний водій забрав життя пішохода, чоловік помер ще до приїзду медиків

Трагічна подія трапилася в ніч на 19 липня на автодорозі Арциз-Виноградівка-Спаське. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції регіону, передає Politeka.net.

Правоохоронці кажуть, що 39-річний водій автомобіляі «Нива» не впорався з керуванням і наїхав на пішохода. Чоловік отримав важкі травми і помер ще до приїзду «швидкої». Прибулі медики тільки констатували його смерть.

Поліцейські з'ясували, що водій легковика був п'яний.

Відомості за даним фактом внесли до ЄРДР за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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