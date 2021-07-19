В Одесской области пьяный водитель забрал жизнь пешехода, мужчина умер еще до приезда медиков

Трагическое происшествие случилось в ночь на 19 июля на автодороге Арциз-Виноградовка-Спасское. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона, передает Politeka.net.

Правоохранители говорят, что 39-летний водитель автомобиляи «Нива» не справился с управлением и наехал на пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался еще до приезда «скорой». Прибывшие медики только констатировали его смерть.

Полицейские выяснили, что водитель легковушки был пьян.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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