Водій на Жигулях виїхав під пасажирський потяг Харків-Одеса, наїзду уникнути не вдалося

Подія трапилася близько 05: 45 ранку в селі Богданівка Кіровоградської області. Про це повідомляють у прес-службі Одеської залізниці.

Як стало відомо, водій ВАЗ-2101, проігнорував сигнали про заборону руху і виїхав на залізно-дорожні шляхи. У цей момент по рейках рухався пасажирський поїзд сполученням Харків-Одеса.

Машиніст застосував екстрене гальмування, але при швидкості 90 км / год наїзд попередити не вдалося. В результаті зіткнення пошкоджена частина кузова автомобіля.

Людських жертв і постраждалих немає.

Відзначається, що горе-водій зник з місця події. Через нього два пасажирські поїзди прибули на станцію призначення із затримкою в середньому на 40 хвилин.

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