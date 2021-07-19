Водій на Жигулях виїхав під пасажирський потяг Харків-Одеса, наїзду уникнути не вдалося
Подія трапилася близько 05: 45 ранку в селі Богданівка Кіровоградської області. Про це
Як стало відомо, водій ВАЗ-2101, проігнорував сигнали про заборону руху і виїхав на залізно-дорожні шляхи. У цей момент по рейках рухався пасажирський поїзд сполученням Харків-Одеса.
Машиніст застосував екстрене гальмування, але при швидкості 90 км / год наїзд попередити не вдалося. В результаті зіткнення пошкоджена частина кузова автомобіля.
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Людських жертв і постраждалих немає.
Відзначається, що горе-водій зник з місця події. Через нього два пасажирські поїзди прибули на станцію призначення із затримкою в середньому на 40 хвилин.
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